Proprio in questi minuti il Napoli ha annunciato la negatività al Covid-19 di Mario Rui. Il terzino portoghese era risultato positivo poco più di una settimana fa ed è pronto a questo punto a rientrare a disposizione del tecnico Luciano Spalletti.

Una grande notizia per il Napoli, che in queste settimane ha dovuto far fronte a tantissime assenze, con il solo Ghoulam tornato a giocare da titolare dopo tantissimo tempo. Finalmente mister Spalletti potrà contare su tutti i terzini a disposizione.

Di seguito, il comunicato ufficiale del club azzurro:

Francesco Fildi