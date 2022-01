De Laurentiis deciso: l’indicazione a Giuntoli per il mercato

Il Napoli continua a guardarsi intorno in cerca di possibili occasioni di calciomercato da regalare a Luciano Spalletti, per arricchire una rosa sicuramente già competitiva, che deve però fare troppo spesso i conti con il problema infortuni.

Tuttavia, la società sembra avere le idee ben chiare per il futuro: cogliere soltanto le occasioni che questa finestra di calciomercato concederà, rimandando poi a giugno il resto delle trattative, quando la classifica finale farà capire al Napoli se e come muoversi sul mercato.

De Laurentiis

Il bilancio è in rosso, causa le ultime due mancate qualificazioni in Champions League, che impongono delle riflessioni e l’obbligo di non poter sbagliare.

Il diktat di De Laurentiis: niente acquisti senza Champions League

Da qui la nuova politica della società: ridurre il monte ingaggi e non chiudere nessun affare per il futuro, senza prima esser certi della qualificazione alla prossima Champions League.

Rimandate alla prossima estate dunque le trattative legate a Gatti, Casale e agli altri giovani sul taccuino di Cristiano Giuntoli.

Domenico Visone