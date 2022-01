UFFICIALE – C’è l’esito degli esami di Insigne!

Il Napoli prepara la sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina. Spalletti dovrà fare a meno di Lorenzo Insigne contro i viola e non solo.

Di seguito il report della società:

“Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Fiorentina per l’ottavo di finale di Coppa Italia in programma giovedì allo Stadio Maradona (ore 18).

Osimhen ha svolto lavoro personalizzato in campo dopo aver completato l’iter di visite post Covid-19 presso Pineta Grande.

Insigne in seguito al problema muscolare riscontrato nella gara con la Sampdoria si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva di basso grado del muscolo adduttore breve destro. Il calciatore ha già cominciato l’iter riabilitativo”.