Il dott. Canonico sicuro: “Non accadrà prima di fine marzo”

Raffaele Canonico, responsabile dello staff medico della SSC Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione Radio Goal dei tempi di recupero di Victor Osimhen e di Lorenzo Insigne. Di seguito quanto evidenziato:

“Osimhen? Abbiamo effettuato la tac con 10 giorni di ritardo causa Covid. Abbiamo fatto il controllo con i due chirurghi con cui intervenimmo su Victor durante l’operazione dello scorso novembre. Il ragazzo sta molto bene, ci ha aiutato anche la sua razza, la sua origine. I ragazzi di colore hanno tempi di recupero tendenzialmente più rapidi rispetto alla razza caucasica. Da un punto di vista biologico-medico, il ragazzo sta molto bene. Siamo nei tempi di recupero previsti”.

“Ovvio che parliamo di un atleta che ha avuto il Covid, non si è allenato per 12-15 giorni. C’è anche un discorso poi di ripresa del lavoro in gruppo. Sia le nostre sensazioni che quelle sue ci guideranno nel suo percorso di recupero. Può lavorare in gruppo già adesso con la maschera, modellata su misura sul suo cranio. L’abbiamo modificata anche un paio di volte in base alle indicazioni di Victor”.

FOTO: Imago – Osimhen Napoli infortunio

“Abbiamo delle fratture che sono state ridotte e sintetizzate, la maschera ci serve per dare dei punti di scarico ad alcune zone interessante; poi dà sicurezza psicofisica all’atleta. La maschera sarà riadattata e cambiata in 2-3 settimane in base alle esigenze. Quando potrà toglierla? Metà marzo-fine marzo, non prima. La prudenza è dettata dalle nostre osservazioni e dalle sue indicazioni”.

“Lui è un giocatore che cerca molto il contato fisico, quindi quando lui ci segnala una tranquillità in questo senso allora noi diamo l’ok. Un trauma del genere influisce molto, Osimhen è fermo dal 21 novembre, ci vuole tempo per permettergli di ritrovare la forma ottimale”.

“Insigne ha avuto un piccolo trauma distrattivo all’adduttore breve. Un paio di settimane dovrebbero bastare per consentirgli di recuperare, abbiamo già iniziato il lavoro individuale e la riabilitazione. Insigne ha sempre risposto bene agli infortuni, anche rispetto a quelli che erano i tempi di guarigione previsti. Ovviamente va valutato giorno dopo giorno, step by step. Lozano ha effettuato un tampone ieri, considerando il fuso orario e i tempi canonici di attesa ci vorrà ancora qualche ora: siamo in attesa di responsi. I quattro a Napoli stanno tutti bene. Tutti i calciatori del Napoli hanno fatto la terza dose, ovviamente quelli che potevano farla. Quelli che sono guariti da poco non avrebbero potuto”.