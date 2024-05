Auriemma svela i dubbi di Conte: “Non è contento di alcuni uomini”

Antonio Conte sembra in pole position per allenare il Napoli la prossima stagione ma il tecnico ha ancora diversi dubbi: la rivelazione di Auriemma.

Il momento è caldissimo in casa Napoli. Purtroppo per i tifosi azzurri, però, non c’entrano le questioni legate al campo come accaduto nella scorsa stagione. Il Napoli, infatti, è fuori dalla lotta per la Champions League e per l’Europa League. Restano, invece, flebili speranze di agguantare la qualificazione alla prossima Conference League, ma gli azzurri devono sperare in un vero e proprio miracolo.

Quello che sta infuocando le giornate partenopee, invece, è la questione relativa al prossimo allenatore. I tifosi azzurri vogliono Antonio Conte e pare che il tecnico leccese sia in pole position. Pare che sabato ci sia stato un incontro tra le parti per continuare a trattare.

L’accordo non è ancora arrivato e nella giornata di oggi, Raffaele Auriemma ha svelato i dubbi che attanagliano Antonio Conte prima di accettare l’offerta degli azzurri.

Napoli-Conte, il tecnico ha dei dubbi: la rivelazione

Come previsto, il Napoli sta provando a stringere i tempi per presentarsi alla fine del campionato già con un nuovo allenatore. Questo significherebbe recuperare del tempo prezioso nella programmazione, cosa che non è avvenuta lo scorso anno quando Rudi Garcìa fu annunciato in ritardo.

Antonio Conte sembra l’ipotesi più concreta in questo momento per la panchina azzurra, ma il tecnico ha ancora dei dubbi. Secondo quanto affermato da Raffaele Auriemma ai microfoni di Radio Crc, pare che Conte non sia pienamente convinto del management azzurro.

Di seguito le sue parole:

“Al di là dei calciatori da prendere e dei costi, mi risulta che Conte abbia qualche dubbio sul management del Napoli, ha dei forti dubbi su questo. Qualcuno magari accetta ugualmente di venire ad allenare senza copertura, esposto ad ogni polemica, critica o attacco del presidente senza un filtro di un direttore sportivo che conosce o che possa perorare la sua causa. Questo diventa il nodo principale di tutta questa matassa del Napoli della prossima stagione: il management”.

Antonio Conte, dunque, non ha ancora deciso di fidarsi ciecamente del quadro dirigenziale azzurro. Secondo lui, infatti, questo non sarebbe assortito in maniera adeguata e lo esporrebbe a critiche eccessive in una piazza caldissima. Conte, inoltre, non conosce ancora il ds Giovanni Manna, in quanto non ci ha mai lavorato e soprattutto perchè si tratta di un giovanissimo. Il ds, invece, deve essere capace di affiancare l’allenatore e di supportarlo facendo da collante tra l’allenatore e la dirigenza. Dubbi leciti, quelli di Conte, ma che potrebbero anche non chiudere le porte ad un suo arrivo all’ombra del Vesuvio.