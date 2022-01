Brutto infortunio per Chiesa: lesione del legamento crociato. Quanto tempo dovrà restare fuori

Arrivano aggiornamenti importanti per la Juventus e Federico Chiesa, ieri uscito per infortunio nel corso del match contro la Roma.

In mattinata Chiesa si è sottoposto ad esami diagnostici al JMedical i quali hanno dato l’esito che tutti temevano: il classe ’97 ha infatti riportato una lesione del legamento crociato anteriore. Sarà quindi necessario intervenire chirurgicamente nei prossimi giorni.

Federico Chiesa

Ben 6 mesi di stop per il numero 22 bianconero e quindi stagione finita, secondo quanto riportato da Sky. Tegola pesantissima per Juventus e Nazionale dato che Mancini dovrà fare a meno di una delle sue stelle per i playoff dei Mondiali.