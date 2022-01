Bilancio in rosso per il Napoli: perdite per 58 milioni e fatturato in calo

La pandemia ha condizionato non poco il calcio mondiale. Tutte le società hanno dovuto far fonte alla crisi economica che il Covid-19 ha portato con sé e la situazione non tende a migliorare.

Aurelio De Laurentiis

Il bilancio del 2021 del Napoli è stato analizzato dettagliatamente dal portale Calcio&Finanza: il club di De Laurentiis ha chiuso al 30 giugno 2021 con una perdita di 58,94 milioni di euro e con fatturato ancora una volta in calo.

I ricavi della stagione 2020/2021 sono pari a 228 milioni di euro, in calo del 17% rispetto ai 274,7 milioni del bilancio dell’anno precedente. In crescita i ricavi da diritti tv (123,6 milioni rispetto ai 121,2 del 2019/2020), mentre sono dimezzate le plusvalenze che scendono a 48,8 milioni di euro: nel 2019/2020 furono 95,8 milioni.

I costi sono pari a 306,6 milioni di euro, dato quasi stabile, considerando i 294,8 della stagione precedente. A pesare sul bilancio sono i compensi contrattuali dei calciatori che crescono a 134,7 milioni di euro, circa 22 milioni in più rispetto al 2019/2020.

Per quanto riguarda i debiti, il Napoli al 30 giugno 2021 aveva debiti complessivi per 254,7 milioni di euro, in crescita rispetto ai 245,6 milioni di euro al 30 giugno 2020.