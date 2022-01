Napoli-Sampdoria, Gabbiadini da ex fa “paura”: numeri da urlo

Tra poche ore il Napoli scenderà in campo al Maradona per affrontare la Sampdoria di Roberto D’Aversa. I blucerchiati arrivano da una sconfitta per 1-2 contro il Cagliari di Walter Mazzarri. Il gol dei liguri è stato segnato, tanto per cambiare, da Manolo Gabbiadini, in forma smagliante nell’ultimo mese e mezzo.

Sampdoria Gabbiadini (Getty Images)

Sampdoria, Gabbiadini da urlo: tra i migliori d’Europa

Manolo Gabbiadini è il pericolo numero 1 per il Napoli di Luciano Spalletti. Dal 30 novembre, ha segnato ben 6 gol in 6 partite consecutive. Nel periodo che va da fine novembre ad oggi, inoltre, è il calciatore ad aver segnato in più partite diverse nei maggiori cinque campionati europei.