Addio a Michele Ammendola: chi era il pizzaiolo anti-mafia tifoso del Napoli

Si è spento Michele Ammendola, noto ristoratore di Bologna e membro attivo del Napoli club della città. Stroncato da un infarto nella serata di ieri 7 gennaio, il noto pizzaiolo avrebbe compiuto tra qualche giorno 46 anni.

Michele, napoletano trasferitosi a Bologna, lascia una moglie e due figli. Nel 2017 aveva aperto la sua pizzeria nella città felsinea, “La Porta di Masaniello”, poi ribattezzata “Porta Pazienza”. Nel locale situato nel quartiere Pilastro, uno dei più difficili del capoluogo emiliano, venivano impiegate come camerieri o cuochi persone svantaggiate, con fragilità o disabilità.

Michele Ammendola

I prodotti scelti sono sempre stati equo-solidali, biologici o frutto delle terre confiscate alle mafie. Ammendola era infatti molto impegnato nel sociale. Vicino alla celebre associazione antimafia “Libera”, fondata da Don Luigi Ciotti, Michele si è sempre schierato fermamente contro la criminalità organizzata con iniziative pedagogiche. Era anche socio dell’Angsa (Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici).

Grande tifoso del Napoli, Ammendola faceva parte del Napoli club di Bologna. La passione per il calcio e per gli azzurri non si era mai affievolita. Persona dal grande spessore umano, Michele era diventato un punto di riferimento a Bologna per molti napoletani “emigrati” nella città emiliana.

Commosso l’addio del parroco di Caivano, Don Maurizio Patriciello che scrive:

“Te ne sei andato. All’improvviso. Un fulmine a ciel sereno. A 46 anni. Da Napoli emigrasti a Bologna, il tuo cuore, però, lo lasciasti a Napoli. Michele, che hai fatto? E adesso? Chi avrà il coraggio di dirlo a Francesco e a Luca? A loro, alla cara Alessandra, al tuo dolce, vecchio babbo, va il nostro affetto, il nostro più caloroso abbraccio. Il Signore ti abbia in gloria, Michele, caro, caro, caro amico di mille cose belle fatte insieme. Con le lacrime agli occhi, il cuore a lutto e la fede nella resurrezione. Addio, Michele. Padre Maurizio Patriciello”.