Insigne saluta i tifosi del Toronto: la frase in napoletano che è sfuggita a tutti (VIDEO)

Il passaggio di Lorenzo Insigne al Toronto è ormai ufficiale. Il pesidente del club canadese l’ha accolto e lo attenderà in estate, quando il suo contratto con il Napoli sarà terminato. L’attaccante oggi ha anche salutato i suoi nuovi tifosi con un video pubblicato dal Toronto sui suoi canali ufficiali.

Insigne al Toronto

Non tutti però hanno notato un curioso particolare. Negli ultimi secondi del video saluto, infatti, si può ascoltare una voce in sottofondo commentare in dialetto napoletano il video di Insigne: “Le fatt’ checazz, te l’aggià ricere” (“L’hai fatto in maniera simpatica, lasciatelo dire”).

