Sampdoria, D’Aversa: “Napoli? Gli azzurri lo hanno dimostrato a Torino”

Roberto D’Aversa, allenatore della Sampdoria, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di campionato contro il Napoli in programma domani alle 16:30 al Maradona. Di seguito quanto evidenziato:

“Sicuramente non possiamo farci abbattere dalle difficoltà, dalle assenze. Mancherà Candreva e altri giocatori: nelle difficoltà bisogna andare oltre. Affrontiamo un Napoli forte che però anche lui ha delle difficoltà. Loro hanno fatto una grande partita a Torino a dimostrazione che si può trasformare in energie positive le difficoltà. Per fare risultato in casa del Napoli devi essere predisposto mentalmente ad andare oltre”.

FOTO: Imago – D’Aversa Sampdoria Napoli Conferenza

“Aspetto l’ultimo momento per decidere gli undici iniziali. La preparazione è stata fatta prevalentemente a video. È chiaro che bisogna essere bravi a riportarle sul campo le cose viste. Non dobbiamo trovare alibi”.

“Abbiamo cinque difensori di numero, dobbiamo ragionare solo su come fare il risultato positivo. Undici da mettere in campo li avremo e dovremo fare in modo di farli rendere al meglio per portare a casa un risultato positivo”.

“Ho parlato con Rincon e mi ha dato la disponibilità per partire dall’inizio, dovrò valutare come stanno gli altri. Metterlo in campo dopo un solo allenamento non è ideale, ma voglio valutare tutto fino all’ultimo”.