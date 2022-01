ULTIM’ORA – La Lega convoca un’assemblea straordinaria: possibile chiusura degli stadi!

Nelle ultime ore stanno aumentando vertiginosamente i casi di Covid in Serie A. Dopo le quattro partite rinviate la scorsa giornata, sono a rischio posticipo altre gare di campionato.

FOTO: Imago – Gravina

Come confermato da Gravina a Tuttosport, c’è la concreta possibilità di una nuova chiusura degli stadi. Ipotesi delineatasi con più precisione anche a seguito della chiamata di ieri tra il presidente della FIGC e il premier Draghi.

Come rivelato dal profilo ufficiale dell’ANSA su Twitter, la Lega Serie A ha convocato un’assemblea d’urgenza per oggi pomeriggio per discutere dell’emergenza Covid.

ECCO IL TWEET:

FLASH | Un'assemblea d'urgenza è stata convocata per oggi dalla Lega di serie A per affrontare il tema dell'emergenza Covid alla luce della telefonata di ieri del presidente del Consiglio Draghi a quello della Federcalcio Gravina. #ANSA — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) January 8, 2022