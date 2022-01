Calciomercato Napoli: notizia bomba su Coutinho! Il retroscena

Dopo l’ufficialità di stamattina dell‘acquisto di Axel Tuanzebe, continuano a rimbalzare le voci di calciomercato per il Napoli. L’ultima che è arrivata segnala di un interessamento a dir poco inaspettato.

Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, infatti, sembra che il Napoli abbia fatto un tentativo in extremis per il fantasista del Barcellona Philippe Coutinho.

Il brasiliano però si era già promesso all’Aston Villa, società che stamattina ha chiuso definitivamente per il suo acquisto. Nelle idee del club, l’ex Inter e Liverpool poteva rappresentare il sostituto ideale di Lorenzo Insigne, ormai promesso sposo del Toronto.

A chiudere per il suo acquisto, invece, è stato l’Aston Villa, il quale ha garantito al calciatore il 60% dello stipendio che percepiva al Barcellona (circa 16 milioni di euro all’anno per i prossimi 6 mesi). L’operazione con i catalani si è conclusa sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 40 milioni di euro: cifre, insomma, forse in ogni caso fuori dalla portata del Napoli.

