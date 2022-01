Pjanic: “Allegri o Spalletti? Ecco chi è il migliore”

Miralem Pjanic, ora giocatore del Besiktas, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Tuttosport, in cui ha parlato di Juventus-Napoli.

“Sono stato allenato sia da Allegri che da Spalletti, mi è dispiaciuto aver avuto così poco tempo il secondo, solo i sei mesi prima di andare alla Juve, era un piacere giocare con lui, per questo non sono sorpreso che il Napoli stia facendo un ottimo campionato. Allegri è il miglior allenatore della Serie A, lo stimo moltissimo. Sta avendo qualche difficoltà ma sono certo che sia l’uomo giusto per riportare la Juventus al top in Italia e in Europa”.

Pjanic Spalletti Allegri

“Discorso di Allegri prima del Napoli? Dirà che sarà impossibile dominare il Napoli per 90 minuti e che bisognerà essere bravi nel sfruttare le occasioni che capitano. Bisogna saper soffrire e difendere tutti insieme per non subire gol. Occhio però, perché Spalletti è sempre molto bravo nel trovare punti deboli agli avversari. Juventus-Napoli sarà una partita da 50 e 50, che guarderò con piacere anche io”.