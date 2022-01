Insigne ha accettato il Toronto, le firme entro lunedì: i dettagli!

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione “Radio Goal” del futuro di Lorenzo Insigne. Di seguito quanto evidenziato:

FOTO: Imago – Insigne

“Insigne ha accettato il Toronto, notizia di pochissimi minuti fa, anzi di secondi. L’annuncio dovrebbe arrivare lunedì. Insigne andrà via a giugno, quindi terminerà la stagione con la maglia del Napoli.

Erano arrivate anche altri approcci da club italiani, ma per Insigne l’offerta più allettante è stata quella del Toronto. Inoltre lui ha deciso così anche per non incrociare ancora il Napoli da avversaro“.