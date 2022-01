Insigne chiama Mancini: Italia a rischio se va al Toronto?

Lorenzo Insigne è in procinto di firmare con il Toronto. Il capitano del Napoli non continuerà la sua avventura in azzurro: non ha trovato l’accordo per il rinnovo e ha deciso di accettare l’offerta multimilionaria del club canadese.

Insigne, telefonata con Mancini: Italia al sicuro

Giovinco aveva avvisato Insigne: “Al Toronto rischi di perdere l’Italia”. Ma non sarà per forza così anche con l’attuale capitano del Napoli. Nei prossimi giorni si troverà l’accordo definitivo per il passaggio (a giugno) in Canada ma l’Italia sembra essere al sicuro per il numero 10 azzurro.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport svela una telefonata tra Insigne e il CT Roberto Mancini.

“Lorenzo ha chiamato il commissario tecnico Roberto Mancini. Gli ha spiegato la sua scelta futura ma

anche la determinazione di restare in Nazionale, a partire dai playoff di marzo e sperando di arrivare almeno al Mondiale in Qatar a dicembre. Mancio ha risposto che la stima non cambia nei confronti di un giocatore importante per l’Italia per il raccordo fra le due fasi di gioco. Ma che tutto passerà per una continuità di rendimento che solo il campo potrà dare“.