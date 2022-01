Vicino il ritorno di Osimhen, decisa la partita in cui potrà scendere in campo

Il Mattino, nella sua edizione odierna, ha fatto il punto sulle condizioni di Victor Osimhen.

L’attaccante nigeriano ha scelto di non partire per la Coppa d’Africa, sia per la recente notizia della positività al Covid, sia perché la calcificazione dello zigomo fratturato ha bisogno di un’altra decina di giorni di riposo.

Osimhen Napoli infortunio

Di conseguenza non sarà ovviamente a disposizione per il match del 6 gennaio contro la Juventus, ma bisognerà aspettare l’ok definitivo del dottor Canonico.

L’obiettivo è rivederlo in campo o l’11 gennaio in Coppa Italia contro la Fiorentina o il 16 gennaio contro il Bologna in campionato.

Ovviamente giocherà pochi minuti, in quanto il ritorno dovrà essere graduale, e da questo punto di vista la sua mancata partenza per la Coppa d’Africa è una notizia estremamente positiva per il Napoli.