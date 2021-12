Cagliari shock, mandato di arresto per Nandez: i motivi

Nahitan Nandez rischia l’arresto. Il centrocampista uruguaiano del Cagliari al momento positivo al Covid-19 e in quarantena nella sua casa in Sardegna. La notizia, che ha del clamoroso, arriva da TeleMundo, infatti, il centrocampista uruguaiano è stato denunciato per violenza domestica, psicologica e patrimoniale nei confronti della sua ex compagna Sarah Garcia Mauri, madre dei suoi due figli.

Cagliari Nandez

Nandez, c’è un mandato di arresto in Uruguay

La denuncia è, poi, sfociata in un mandato d’arresto per Nandez. Secondo TeleMundo, la Polizia non ha trovato a casa il calciatore (in Uruguay) che, infatti, al momento si trova in Sardegna in quarantena a causa del Covid-19. Nei prossimi giorni sono attesi nuovi sviluppi su questa intricata vicenda.