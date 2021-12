“Ha fatto il suo tempo al Napoli”, dure critiche a Insigne

Guido Trombetti, ex professore e rettore dell’Univeristà Federico II di Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione “Radio Goal” su Radio Kiss Kiss Napoli, commentando le ultime in casa Napoli, soffermandosi sulle voci, sempre più insistenti, del possibile addio di Lorenzo Insigne. Ecco quanto evidenziato:

“Avere Insigne in squadra è sempre utile, ma lui da solo non basta. In questo momento il Napoli paga le assenze, sono troppe. Insigne è un calciatore eccellente, che però a Napoli, credo, ha fatto il suo tempo. E poi, quando arrivano offerte di quel livello come si fa a dire di no? Lui è un professionista, non si può gridare al tradimento se accettasse“.

Insigne Napoli

Trombetti sembra poi apprezzare la gestione del patron azzurro, Aurelio De Laurentis, sempre attento al bilancio, e non si lascia scappare qualche critica sull’operato dei procuratori:

“Dal punto di vista dei bilanci, alcune squadre spendono sul mercato dei soldi che oggettivamente non hanno. De Laurentiis secondo me si comporta benissimo, perché non ha delle finanziarie alle spalle. Lui vive, dal punto di vista della società, su ciò che produce il Napoli.

Nel calcio di oggi comandano solo gli intermediari, né le società né i calciatori. I procuratori hanno interesse nel rivendere di continuo i calciatori, vi sembra giusto?“.

Domenico Visone