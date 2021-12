La verità su Insigne, altro che 15 milioni: l’offerta del Toronto tra netto e cambio è molto più bassa

Nelle ultime ore, i tifosi azzurri vivono con ansia le tue ultime notizie di calciomercato, che vedono coinvolto su tutti il capitano azzurro, Lorenzo Insigne.

Il dieci della nazionale italiana, con contratto in scadenza il prossimo giugno, sembrerebbe sempre più tentato dall’allettante offerta economica del Toronto.

Insigne

L’offerta del Toronto per Lorenzo Insigne sarebbe di quelle irrinunciabili, un quinquennale da 11,5 milioni a stagione, in dollari canadesi, come riportato da SportMediaset.

Cifra, che tradotta in euro, al netto delle tassazioni e del cambio, si ridurrebbe a 5,7 milioni di euro l’anno, stipendio non così distante da quello percepito attualmente dal capitano azzurro al Napoli, che renderebbe il suo trasferimento in Canada non così scontato.

Domenico Visone