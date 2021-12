Ghoulam fa il leader, ecco il discorso alla squadra!

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione odierna, si è occupato di raccontare la serata del Maradona, dopo la sconfitta del Napoli contro lo Spezia.

Nessuno aveva voglia di brindare, dopo la grande vittoria di San Siro ci si poteva aspettare di tutto tranne un finale così amaro, che fa scappare l’Inter e allontanare il Milan.

A rimproverare la squadra, per smuovere gli animi, ci ha pensato Faouzi Ghoulam. Il terzino algerino ha preso in mano la situazione, come dopo il 3-3 subito all’ultimo secondo dal Sassuolo nella passata stagione.

Ghoulam Napoli Spezia

“Non possiamo perdere partite così: siamo il Napoli! È solo colpa nostra!”

L’ultima volta il discorso caricò la squadra, dopo il Sassuolo arrivarono ben quattro vittorie di fila.