Attento Napoli: Lazio e Juve in agguato sull’obiettivo di mercato

Il Napoli avrebbe puntato Layvin Kurzawa. Il terzino sinistro francese è in uscita dal PSG e in cerca di una nuova sistemazione. Il Napoli non sarebbe però l’unico club italiano interessato al calciatore: su di lui paiono esserci anche la Juventus e la Lazio.

I biancocelesti, infatti, potrebbero fiondarsi su Kurzawa per rafforzare il pacchetto difensivo viste le partenze quasi certe di Jony e Vavro.

FOTO: Imago – Kurzawa

La stagione di Kurzawa

Kurzawa ha giocato soltanto 9 minuti in questa stagione con il PSG, in occasione della Supercoppa di Francia ad inizio agosto contro il Lille. Un problema agli adduttori accusato pochi giorni dopo lo ha tenuto fermo per circa un mese, fino a metà settembre.

Ad inizio ottobre un altro probema fisico lo ha relegato ai box per 15 giorni, impedendogli di trovare continuità e spazio nelle rotazioni di Pochettino.

Kurzawa, le caratteristiche

Kurzawa è un terzino sinistro moderno, con propensione al gioco offensivo. La sua dote migliore è la corsa, ma posside anche una grande tecnica e buona visione di gioco. Queste caratteristiche gli permettono di essere un ottimo assist-man. Nel corso della sua carriera ha dimostrato anche di avere i tempi dell’inserimento giusti per attaccare l’area di rigore. In 248 partite con le maglie di Monaco e PSG ha realizzato 22 gol e 32 assist.