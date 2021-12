Continua a preoccupare la situazione epidemiologica, malgrado i numeri in Italia siano almeno per adesso contenuti rispetto ai Paesi esteri. La variante Omicron si diffonde sempre più, rischiando così di portare a un aumento, anche sostenuto, dei casi positivi.

Per questo, il Governo in queste ore ha annunciato diversi provvedimenti volti ad arginare il più possibile il contagio da Covid-19. Particolare rilevanza anche la questione dei grandi eventi sportivi, con conseguenze dirette anche per gli stadi.

Per accedervi – oltre al Super Green Pass – sarà infatti obbligatorio indossare la mascherina FFP2, ma non solo.

Il ministro della Salute Roberto Speranza, a margine del Consiglio dei Ministri, ha annunciato che “non potranno essere consumate cibi e bevande nei cinema, teatri, museo, eventi sportivi al chiuso, stadi e trasporti a lungo percorrenza e locali”.

Francesco Fildi