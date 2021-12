Bruscolotti tuona: “Ecco cosa manca alla squadra! Vi dico di chi è la colpa!”

L’ex capitano del Napoli, Giuseppe Bruscolotti, analizza il momento della squadra tra alti e bassi. In particolari su questi ultimi, con la sconfitta interna contro lo Spezia che ne è il più vicino esempio.

NAPLES, ITALY – DECEMBER 22: Spezia Calcio Manager Thiago Motta instructs his team during the Serie A match between SSC Napoli and Spezia Calcio at Stadio Diego Armando Maradona on December 22, 2021 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

“Le colpe vanno equamente divise tra allenatore e calciatori e non solo a Spalletti”, dichiara Bruscolotti ai microfoni dell’emittente radiofonica Radio Punto Nuovo. “L’approccio al match degli azzurri è stato sbagliato, il carattere è il problema principale di questa squadra. Non è la prima volta che si passa dalle stelle alle stalle in così poco tempo”.

Francesco Fildi