Spalletti: “Persa una brutta partita. Vi spiego cosa abbiamo sbagliato”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita contro lo Spezia, valida per per la diciannovesima giornata di Serie A. Di seguito quanto evidenziato:

“Colloquio con De Laurentiis? Il presidente è venuto a fare gli auguri e il brindisi con la squadra, nessun colloquio. Ti hanno informato male”.

“Abbiamo perso una brutta partita, l’abbiamo condotta a lunghi tratti. Non siamo stati così bravi a chiudere delle azioni, non siamo stati bravi sulla trequarti a creare degli spazi o a fare delle giocate che ci permettessero di entrare nella densità difensiva dello Spezia. Poi ci siamo innervositi col passare dei minuti e non siamo riusciti a rimettere a posto la partita”.

“Nella chiusura dell’azione è mancata freddezza in entrambi i tempi. In alcuni casi ci siamo riusciti ad arrivare sotto porta dalla linea di fondo area a fare questi cross, ma non siamo stati fortunati a trovare l’uomo libero che chiudesse l’azione”.

“Mertens? La sostituzione è stata una scelta tecnica, volevo mettere uno che aveva più peso senza cambiare la struttura di strada. La squadra non stava facendo male, ma ho messo più fisicità in campo”.

“Questione psicologica? Ora si va casa, c’è bisogno di riposarsi. Abbiamo giocato tante partite, abbiamo sofferto. Ora il morale della squadra è abbattuto, bisogna risollevarsi. Noi dobbiamo essere sempre la stessa squadra, che gioca bene a calcio e che crea situazioni pericolose con il gioco. Non abbiamo molta fisicità, dobbiamo giocare palla per terra e passaggi in velocità. L’abbiamo fatto anche stasera, non siamo stati fortunati”.

“Classifica? Se non vinci le partite che devi vincere, quelli dietro si avvicinano e ti rimontano. Guardiamo sia davanti che dietro in classifica”.