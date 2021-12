Insigne, poteva succedere contro lo Spezia!

Il Mattino, nella sua edizione odierna, fa il punto sul difficile momento che sta vivendo Lorenzo Insigne a Napoli.

Il capitano, durante la giornata di ieri, si è sottoposto ad un tampone che ha avuto un esito dubbio. Da qui il molecolare successivo che ha confermato le preoccupazioni e ufficializzato la positività del giocatore al Covid-19.

Insigne Napoli Spezia

La notizia lascia l’amaro in bocca perché Insigne, dopo aver saltato per infortunio la sfida contro il Milan, era pronto a tornare in campo.

Lorenzo, infatti, si era allenato con il resto della squadra nella sessione di allenamento di lunedì, fortunatamente tutti gli altri calciatori hanno avuto esito negativo al tampone.