Formisano: “Il calendario è stato realizzato seguendo un criterio”

Alessandro Formisano, responsabile Marketing del Calcio Napoli, ha parlato dall’SSC Napoli Konami Training Center di Castel Volturno alla vigilia della partita di campionato contro lo Spezia. Di seguito quanto evidenziato:

“Calendario? Abbiamo realizzato il calendario dando il taglio che ci ha sempre contraddistinto in questi anni, ossia dare importanza al nostro territorio. Tutti sono stati ritratti in comportamento responsabili e in alcune zone della nostra Regione che sono preservati dai cambiamenti climatici ed altri problemi. Abbiamo fatto foto in luoghi fantastici trattando un tema molto delicato e sensibile. Il nostro impegno nel sociale è costante non ci fermeremo qui. Il principio che ci ispira è quello della resilienza. Abbiamo il dovere di accendere un faro sul sociale”.

“Siamo alla 15a edizione, si tratta di un prodotto unico nel settore. Gestendo i diritti d’immagine di tutti i calciatori e con l’attenzione ai contenuti, una società di calcio è anche una media company, ovvero produttore di contenuti. Ci concentriamo sul messaggio con i calciatori come testimonial, che hanno un ruolo importante quando si tratta di sensibilizzare su queste tematiche, ma tutti possiamo fare la nostra parte, a partire dal chiudere un rubinetto quando è possibile”.

“Il nostro calendario esce con il Corriere dello Sport, partner da anni, ma anche le altre testate possono dare spazio alla tematica, possono pure non citare il Corriere. Il prodotto fa crescere molto la percezione del nostro club, a partire da chi ci osserva, dovremmo essere orgogliosi di un’azienda che fa cose fuori dall’ordinario”.

“Da credo 5 partite abbiamo introdotto una differenza di prezzo per le Curve inferiori, un prezzo molto popolare per un settore che ha meno visibilità. Per i bambini dai 5 ai 14 anni c’è la possibilità di occupare i Distinti inferiori ad un prezzo simbolico di 2€, le scuole calcio affiliate FIGC hanno la stessa opportunità, stiamo per accordarci anche con tutte le università della Campania. L’appello è quello di venire allo stadio”.

“Mini-abbonamento per il girone di ritorno con il Barça incluso? La pandemia non ci permette di programmare, c’è il rischio di nuove chiusure”.