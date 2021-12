Giallo tattico, un azzurro può farlo contro lo Spezia: il motivo

L’ultima partita del girone d’andata contro lo Spezia, la prima del girone di ritorno contro la Juventus. Il Napoli di Luciano Spalletti ha già un occhio puntato sulla prima sfida del 2022, perché c’è in ballo la questione Coppa d’Africa. Ci saranno gli africani Kalidou Koulibaly, André Frank Zambo Anguissa, Victor Osimhen e Adam Ounas? La decisione ufficiale è attesa a giorni dalla FIFA e dalla CAF (Confédération Africaine de Football – Confederazione del Calcio Africano).

Per Frank Anguissa c’è anche un altro, enorme, dubbio da risolvere e riguarda il suo status da diffidato. È conveniente prendere un’ammonizione “tattica” contro lo Spezia per saltare la gara successiva in caso di disputa della Coppa d’Africa o è meglio stare attento il più possibile e non rischiare?

Andre Frank Zambo Anguissa Napoli

Anguissa diffidato, indizio dai bookmakers: quote al ribasso

L’ammonizione contro lo Spezia e la conseguente squalifica di Anguissa sono una vera e propria scommessa per il Napoli di Luciano Spalletti.

La giornata di squalifica potrebbe essere scontata contro la Juventus o alla prima partita del camerunense nel 2022. Tutto dipenderà dalla Coppa d’Africa: se si disputerà, Anguissa non salterebbe la Juventus in caso di “giallo tattico” contro lo Spezia. In caso di rinvio della competizione africana, prendendosi un giallo, salterebbe il match contro i bianconeri di Massimiliano Allegri, in programma il 6 gennaio.

I bookmakers hanno calato vertiginosamente le quote riguardanti l’ammonizione di Anguissa. Ieri, infatti, il giallo al centrocampista azzurro era quotato a 3.50. Nella giornata di oggi, invece, la scommessa è stata prima bloccata, poi è tornata a disposizione degli utenti, ma ad una quota calata a 1.50.

Anguissa Scommessa quota inziale

Anguissa Scommessa bloccata

Anguissa Scommessa quota inferiore