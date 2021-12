“Vinceranno lo scudetto con tanti punti di vantaggio”, la previsione sul campionato

Oscar Damiani, procuratore sportivo ed ex calciatore italiano, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla partita di ieri sera a San Siro tra Milan e Napoli. L’agente, che portò Shevchenko in Italia, ha parlato nel corso della trasmissione Sportitalia Mercato in onda proprio su Sportitalia. Ecco quanto riportato:

FOTO: Getty – Napoli

Damiani: “L’Inter vincerà il campionato”

Oscar Damiani ha espresso il suo parere anche sulla possibile vincitrice dello Scudetto, oltre che sulla partita di ieri sera:

“I tifosi facciano gli scongiuri, ma per me l’Inter vincerà lo scudetto con tanti punti di vantaggio. Tornando alla partita di San Siro, il Napoli mi è piaciuto, Spalletti anche: ha sopperito bene alle assenze. Faccio i complimenti all’allenatore e alla squadra partenopea per la vittoria: hanno giocato un buon calcio“.

Roberto Junior Iervolino