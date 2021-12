Fuorigioco Giroud, le reazioni dal mondo: “Milan derubato!”

Il Napoli ha battuto il Milan per 0-1 a San Siro, portando a casa tre punti pesantissimi per la corsa allo scudetto, per restare ancorati al gruppo di testa, piuttosto che per cominciare a guardarsi seriamente alle spalle, fuori dal quarto posto. Ad ogni modo, però, ha scatenato la polemica di molti – anche le ingiurie e i commenti vergognosi del vicesindaco di Cerano – il gol annullato con l’aiuto del VAR a Kessiè al 90′, per via di un fuorigioco dubbio di Olivier Giroud.

Molti hanno commentato l’episodio, da tutto il mondo. Giornalisti, ex calciatori e non solo, molte le reazioni di sgomento alla decisione del VAR e dell’arbitro Massa di annullare la rete di Kessiè. Tra questi Andres Agulla, famoso giornalista sportivo spagnolo, di ESPN: “Non posso credere al fuorigioco dato al Milan“.

No puedo creer el offside que le cobraron al Milán… pic.twitter.com/mASi5JRQki — Andres Agulla (@aagulla_espn) December 19, 2021

L’ex giocatore statunitense Jimmy Conrad, oggi opinionista televisivo, ha twittato molto semplicemente (ma decisamente): “VAR-FANCULO. I tifosi del Milan sono stati derubati“.

VAR-FANCULO.



Milan fans were robbed. — Jimmy Conrad (@JimmyConrad) December 19, 2021

Anche la testata giornalistica francese RMC Sport esprime il suo parere sulla faccenda con un tweet: “Il fuorigioco del tutto improbabile di Olivier Giroud… Mentre era a terra e non toccava nemmeno la palla, l’arbitro ha ritenuto che il francese stesse giocando“.

😳 Le hors-jeu totalement improbable d'Olivier Giroud… Alors qu'il était couché au sol et qu'il n'a même pas touché le ballon, l'arbitre a considéré que le Français faisait action de jeu ► https://t.co/vhRYX4yI3k pic.twitter.com/PPEKOdgM0C — RMC Sport (@RMCsport) December 19, 2021