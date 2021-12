La fiducia della Lazio nei confronti di Maurizio Sarri è totale. Il tecnico ex Napoli ha incassato anche ufficiosamente il rinnovo, che quanto prima sarà anche definitivo. Tuttavia, non mancano le gatte da pelare per il toscano, che si ritrova a gestire un rapporto non ottimale con un big della rosa.

L’ultimo episodio nel corso della cena di Natale sarebbe solo l’aggravante della tensione tra Sarri e Sergej Milinkovic-Savic. Comportamenti non consoni alla figura da vice-capitano secondo l’allenatore, che valuta una sua esclusione per il match contro il Venezia.

Milinkovic Savic Lazio

Uno scenario che – secondo quanto si legge quest’oggi su Il Messaggero – potrebbe aprire ancor più le porte alle cessione. Nella prossima estate, infatti, sono già pronti disparati top club per sferrare l’assalto al serbo: tra di essi, ci sono sia la Juventus che il Real Madrid. Senza dimenticare i rumors dalla Premier League, dove il Manchester United potrebbe affidargli il post-Pogba.

Francesco Fildi