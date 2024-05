Cessione SSC Napoli, rivelazione bomba: "Offerta da 900 milioni di euro a De Laurentiis"

Il Napoli non sta vivendo la sua annata migliore. Nonostante ciò, per acquisire il club di De Laurentiis c’è chi pagherebbe 900 milioni di euro.

Il Napoli si è reso protagonista di un finale di stagione sottotono, in linea con quanto visto nel corso dell’annata shock degli ex campioni d’Italia, che non hanno saputo ripetersi dopo lo strepitoso 2023 sotto la guida di Luciano Spalletti. L’ambiente è bersagliato dalla critica, e i tifosi hanno iniziato a manifestare profondo dissenso nei confronti di Aurelio De Laurentiis. Il patron azzurro è al centro delle polemiche, reo di non aver progettato il 2024 nella maniera corretta, prendendo per lo più scelte poco condivisibili. Nonostante il momento negativo che ha colpito i partenopei, nelle ultime ore è apparsa un’indiscrezione clamorosa: ci sarebbe un investitore pronto a spendere 900 milioni di euro per acquisire la SSC Napoli. Il presidente, in merito alla questione cessione, pare avere le idee ben chiare.

Napoli, offerti 900 milioni dagli USA ma De Laurentiis non vuole vendere

Nel corso della giornata odierna, il giornalista di Canale 21, Umberto Chiariello, ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni ai microfoni di TvPlay, svelando un clamoroso retroscena di qualche mese fa, che vede come protagonista il presidente De Laurentiis, che pare abbia rifiutato una mega offerta da 900 milioni di euro proveniente dagli USA per la cessione del Napoli:

Qualche mese fa, De Laurentiis ha ricevuto un’offerta da oltre 900 milioni per la cessione della SSC Napoli dagli USA. Non è stata minimamente presa in considerazione.

Nonostante il clima di grande tensione che aleggia su Napoli da qualche mese a questa parte, il rifiuto del presidente De Laurentiis dimostra due cose: la prima, un forte attaccamento a quanto costruito nel corso degli anni, insieme ai collaboratori che nel corso di queste stagioni hanno accompagnato la presidenza; la seconda, una visione a lungo termine che va ben oltre il risultato deludente di un singolo campionato.

Il patron azzurro sa che con i giusti investimenti il suo Napoli potrà presto tornare ai livelli dei tempi migliori, come sa che vendere quando le cose vanno male non è saggio, poiché si raccoglie sempre meno del valore effettivo. Gli aspetti finanziari sono fondamentali nel calcio moderno, e grazie agli utili inanellati in questi 20 anni di presidenza, ci si può permettere anche di rifiutare 900 milioni di euro. L’obbiettivo principale nella testa del numero azzurro uno rimane uno solo, quello di regalare alla piazza un grande allenatore e una rosa competitiva, per affrontare l’anno che verrà nel migliore dei modi.