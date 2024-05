Caos Napoli, tensione tra i calciatori a Castel Volturno: retroscena da non credere

Retroscena clamoroso direttamente da Castel Volturno: ecco cosa sta succedendo nello spogliatoio del Napoli.

La disastrosa stagione del Napoli sta per giungere al termine: la squadra di Calzona ha in calendario le ultime due partite di Serie A da sfruttare per raggiungere l’unica posizione europea disponibile. La Conference League è l’ultima spiaggia rimasta per dare un senso ad una stagione davvero complicata. Un’ipotetica qualificazione, al contrario, farebbe storcere il naso a gran parte della tifoseria partenopea che vorrebbe evitare il dispendio sostanzioso di energie per una competizione che prevede numerosi e lunghi viaggi.

In 36 gare di Serie A ha collezionato 51 punti: 13 vittorie, 12 pareggi ed 11 sconfitte hanno privato gli azzurri dell’Europa che conta e gettato i tifosi più calorosi nello sconforto. Non è bastata alla società la decisione di cambiare due volte l’allenatore, prima Walter Mazzarri al posto di Rudi Garcìa, dopo Francesco Calzona al posto dell’ex mister dell’Inter. Continui errori di pianificazione che non hanno fatto altro che ottenere la conseguenza di risultati deludenti e di poca sostanza.

In questo momento soltanto l’operato dell’allenatore francese è stato quello migliore dei tre: ennesimo segnale di programmazione errata da parte della dirigenza partenopea. Nelle ultime ore a complicare ancor di più una situazione già disperata è stata un’indiscrezione che sopraggiunge direttamente dall’SSC Napoli Konami Training Center, in quel di Castel Volturno.

Dissapori all’interno dello spogliatoio, atmosfera tesa a Castel Volturno

Secondo quanto riportato da “Repubblica”, a complicare ancor di più il rush finale del Napoli sarebbero dei dissapori interni allo spogliatoio, venuti a galla a seguito delle deludenti prestazioni della squadra. Una vera e propria atmosfera di tensione che non fa altro che scrivere un altra pagina di storia stagionale davvero impietosa.

Gli azzurri, in questo momento rischiano addirittura il decimo posto nel caso in cui dovessero perdere le ultime due giornate di Serie A rimaste a disposizione. Venerdì 17 maggio, nonostante la richiesta di posticipo da parte di De Laurentiis, ci sarà il match tra Fiorentina e Napoli: novanta minuti chiave per chiudere definitivamente l’annata del club campano.

I Viola sono a ridosso degli azzurri, pronti a godere degli ultimi minuti di questo campionato per completare la rimonta, date le partite da recuperare. La squadra di Italiano, obiettivo del Napoli, potrebbe così strappare il pass europeo alla società di De Laurentiis così regalare un posto in Conference in caso di vittoria della stessa coppa, la cui finale è in programma il 29 maggio contro l’Olympiacos.