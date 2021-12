Petagna: “Ibrahimovic? In passato sono stato fortunato a poterlo fare! Dobbiamo sentire tutti il Vesuvio dentro di noi”

Petagna ha rilasciato un’intervista ai microfoni di DAZN, durante il prepartita di Milan-Napoli, qui le sue dichiarazioni:

“Ibra? Stiamo parlando di uno degli attaccanti più forti di tutti i tempi, ho avuto l’onore di fare qualche allenamento con lui quando ero al Milan”.

Petagna Milan Napoli

“Vesuvio dentro di noi? Dobbiamo avercelo tutti dentro, siamo qui per far gioire i nostri tifosi”.

Petagna è un ex della gara, in quanto nella stagione 13/14 ha disputato tre presenze in prima squadra. Il centravanti italiano ha anche disputato una presenza, con gol, nel Trofeo Tim in maglia rossonera.