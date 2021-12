Primavera, Frustalupi: “Vi spiego il motivo della rissa”

Nicolò Frustalupi, allenatore del Napoli Primavera, ha rilasciato delle dichiarazioni al termine della partita degli azzurrini contro i pari categoria della Roma. Di seguito quanto evidenziato:

“Devo assolutamente fare i complimenti ai ragazzi, hanno fatto una partita eccezionale, la Roma nel primo tempo non ha neanche tirato in porta. Parliamo della squadra più forte del campionato, lo ha dimostrato la classifica. Abbiamo avuto l’occasione del rigore, purtroppo il portiere è stato molto bravo. Abbiamo avuto l’occasione anche con Cioffi, potevamo passare in vantaggio. Devo fare i complimenti ai ragazzi, hanno fatto una partita ottima contro una squadra fuori categoria”.

Frustalupi Napoli

“Durante la partita c’è stato un fraintendimento perché loro hanno buttato fuori la palla, sostenendo di averla buttata fuori a posta, noi invece non ci siamo accordi di questa cosa e abbiamo continuato a giocare senza problemi. A fine gara i ragazzi erano un po’ nervosi penso perché ci sono stati due rigori a favore per loro, ora non so se c’erano ma io non entro nel merito. Forse lì dovevamo stare più tranquilli, ma c’è da dire che il mister De Rossi è stato un signore perché a fine partita è venuto nello spogliatoio e ha chiesto scusa a tutti. Penso che il nervosismo sia scaturito da quello, io poi non ero in mezzo quindi non so come sia andata”.

“Mancano tre partite alla fine del girone, anzi quattro perché c’è la partita contro la Fiorentina che dobbiamo recuperare. Mancano ancora molte partite, c’è tanto da fare. Penso che se l’anno scorso ci avessero detto che avremmo avuto 19 punti a questo punto della stagione, saremmo stati tutti contenti. A me interessa che la squadra cresca, che i singoli crescano. Io son soddisfatto, anche se c’è bisogno di migliorare, di dimostrare di essere all’altezza di questa Primavera 1 che come sapete benissimo anche voi è un campionato competitivo. Le partite saranno tutti difficili, dobbiamo dare il massimo”.

“Degli arbitri non mi piace parlare, è un mestiere difficile quello dell’arbitro. Lo noto anche quando facciamo le partitelle in allenamento, i ragazzi si lamentano dell’arbitraggio dei miei collaboratori. Bisogna stare calmi, accettare le decisioni dell’arbitro e gestire le emozioni. Speriamo di avere anche qualche occasione a favore”.

“Siamo sempre stata una squadra solida, venivamo da Cagliari dove abbiamo fatto una prestazione molto strana un po’ per il campo, un po’ per il vento, c’erano anche molto assenze. La solidità questa squadra l’ha sempre avuta, anche con l’Inter rimanendo in dieci. La fase difensiva è sicuramente un nostro punto di forza, oggi anche in attacco abbiamo fatto bene, abbiamo avuto l’occasione di fare il 2 a 2”.

“Ambrosino sta vivendo un momento non brillante, sia a Cagliari, ma anche prima. Non è brillante come ad inizio stagione e ho preferito schierare D’Agostino e Cioffi come prima punta per non dare punti di riferimento alla Roma. Ambrosino deve stare tranquillo e lavorare, gli auguro di tornare bene e in forma dopo la sosta e cominciare bene l’anno prossimo”.

“Per l’anno prossimo mi auguro di continuare così, migliorare sempre di più ed essere consapevoli di potersela giocare con tutti e arrivare il prima possibile alla salvezza, che è il nostro obiettivo”.