Telese duro con la Salernitana: “È una farsa, devono pagare”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto il giornalista Luca Telese, il quale ha rilasciato delle considerazioni molto dure relative al caso Salernitana: “L’Italia è una farsa, il Paese dei concorsi truccati, delle proprietà ballerine. I club omertosi, che hanno fatto finta che la soluzione fosse stata trovata, devono pagare. Malagò dovrebbe annullare la proroga, una cosa o è seria o non lo è. Se non ci sarà nessun annullamento tra qualche mese il problema si riproporrà“.

Lotito Salernitana

“Tutto doveva accadere prima che iniziasse il campionato. O regolarizzi la Salernitana o non iscrivi la Lazio, il serpente che si morde la coda in questo caso è il club capitolino. Quando scenderà in Serie B la Salernitana prenderà anche il paracadute. Se la società non è tua ed è quella che fa da schermo, tutto sommato la retrocessione è una cosa conveniente”.

Felice Luongo