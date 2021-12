Calciomercato Napoli, un club di Serie A punta Younes

Il Genoa è su Amin Younes. Come riportato dal quotidiano Bild, il calciatore del Napoli, ora in prestito al Eintracht, potrebbe tornare a giocare in Italia con la maglia rossoblù.

FOTO: Imago – Younes Napoli

Il suo contratto scadrà a giugno, ma Younes è ai margini della rosa azzurra. Il noto quotidiano ritrae in una foto il colloquio tra il calciatore, il suo agente e il nuovo general manager del Genoa, Johannes Spors.

Il Napoli non è disposto a cederlo di nuovo in prestito, per cui considera valida solo l’opzione del trasferimento a titolo definitivo. A riportarlo è il noto giornalista ed esperto di mercato, Gianluca Di Marzio.