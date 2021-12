Buone notizie vista del Milan: recuperati due giocatori

Arrivano buone notizie dall’infermieria azzurra. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Eljif Elmas si è liberato del fastidio alla tibia che lo ha tormentato dopo la botta rimediata nella gara contro l’Empoli.

Il centrocampista macedone ora sta bene, così come André-Frank Zambo Anguissa. Quest’ultimo aveva accussato un fastidio muscolare contro l’Inter lo scorso 21 novembre. Ora ha recuperato e la sua titolarità nella prossima sfida al vertice contro il Milan è molto probabile.

FOTO: Imago – Anguissa

Arrivano segnali positivi anche da Piotr Zielinski. La tracheite lo ha messo a dura prova, ma il numero 20 azzurro sta anticipando i tempi di recupero previsti.

Discorso differente, invece, per Stanislav Lobotka. Il centrocampista slovacco ha lasciato il terreno di gioco all’undicesimo minuto del secondo tempo nel match contro l’Atalanta per un trauma contusivo del bicipite femorale destro. Le sue condizioni non sono ancora delle migliori e la sua titolarità contro i rossoneri è in forte dubbio. Probabilmente entrerà dalla panchina, ma la sua situazione resta da monitorare attentamente.