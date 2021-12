De Laurentiis sul cibo: “Mangio la pizza solo quando non è indigesta. Provo amore e rispetto per il cibo, come con le donne”

Quest’oggi, per il quotidiano La Repubblica, Aurelio De Laurentiis ha rilasciato una lunga intervista. Il presidente del Napoli ha concentrato il suo discorso più sul cibo che sul calcio, siccome ha parlato per la rubrica “Gusto” del giornale. “Lo sappiamo tutti che per superare i cent’anni non bisognerebbe mangiare carne rossa. Ma a me, che sono Gruppo Zero, mi fanno una pippa. Io col cibo ho un rapporto di grande amore e di rispetto, come con le donne. Ho una enorme curiosità per la quale non sono mai sazio: scoprire com’è una donna – bada bene, interiormente – o un piatto. Prima si mangia con gli occhi e poi con la bocca. Una sola regola: cerco sempre la qualità”.

Senza filtri il patron azzurro, come al solito insomma. Ma le parole che possono attirare di più l’attenzione, soprattutto quella dei tifosi del suo Napoli, sono ovviamente quelle sulla pizza napoletana: “Io mangio la pizza solo quando non è indigesta. […] Come si può mangiare una pizza che viene cotta – e spesso bruciata – in un minuto in un forno a legna, legna di cui spesso e volentieri si sa poco o niente? ll pacchero non lo capisco. Col pesce, poi. Semmai col ragù!“, ha chiuso De Laurentiis, raccontando i suoi gusti culinari.