Niente Stadio Maradona: svelata la città di Italia-Argentina!

Svelata la città che ospiterà la partita tra Italia e Argentina. Il match tra le due squadre vincitrici di Europei e Copa America, annunciato già da diverso tempo, sarà disputato a Londra.

NAPLES, ITALY – NOVEMBER 28: A statue of Diego Maradona is displayed to the fans prior to the Serie A match between SSC Napoli and SS Lazio at Stadio Diego Armando Maradona on November 28, 2021 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Nonostante i rumors delle scorse settimane sul voler far disputare la sfida in onore di Diego Armando Maradona nello stadio che porta il suo nome, non sarà Napoli la città ospitante della supersfida. La partita si disputerà il prossimo 1° giugno 2022.

Francesco Fildi