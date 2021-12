Mpasinkatu: “Succederà ad Osimhen con la Nazionale”

Victor Osimhen continua a lavorare a Castel Volturno, in attesa di avere l’ok di Gianpaolo Tartaro, il chirurgo maxillo-facciale che ha operato il giocatore, e del dottor Raffaele Canonico – responsabile dello staff medico del Napoli. Il nigeriano trepida per tornare presto in campo, con il Napoli prima, con la Nigeria poi.

Proprio in merito alla situazione delicata delle ultime ore, sul possibile annullamento della Coppa d’Africa, è intervenuto il giornalista africano Malu Mpasinkatu, nel corso della trasmissione “Si Gonfia La Rete”, a Rado Marte:

“Il segretario generale della Caf, mio concittadino, è presente in Camerun e sta visitando le installazioni per il paese. La Coppa si giocherà, le voci sull’annullamento sono false. I calciatori saranno convocati e i club dovranno metterli a disposizione delle nazionali.

Ognuno tira acqua al suo mulino, ma i tifosi africani si aspettano di vedere i loro giocatori in Nazionale.

Le squadre inglesi si lamentano per via della quarantena obbligatoria in Inghilterra e per gli impegni vicini alla Champions. Mi auguro che non si giochi più durante la stagione, così che la Coppa possa essere seguita da tutti. La situazione in questo modo diventa complicata anche per i calciatori.”

LA SITUAZIONE OSIMHEN

Sulla situazione Osimhen, e sugli altri calciatori azzurri impegnati ha aggiunto:

“I tre calciatori del Napoli sono stati già inseriti nelle liste pre-convocazioni, anche Osimhen. Saranno i medici della Nigeria e del Napoli a decidere se potrà essere convocato ed entrare nella lista definitiva. Mancano ancora alcune settimane e c’è tempo per recuperare. A ridosso del 9 gennaio si prenderà una decisione definitiva, ma sicuramente partirà per il ritiro. La prassi è questa e la Nigeria aspetterà fino all’ultimo.”