Sorpresa Diawara, via dalla Roma a gennaio: può raggiungere un altro ex del Napoli

Amadou Diawara, ex centrocampista del Napoli e attualmente in forza alla Roma, potrebbe presto lasciare il campionato italiano dopo ben 7 stagioni. Il mediano guineano ha attirato a sè l’interesse di un club di Ligue 1: si tratta del Marsiglia di Jorge Sampaoli.

Diawara Roma

Diawara saluta la Serie A: può ritrovare un altro ex Napoli

L’OM ha già avviato i contatti con l’entourage dell’attuale numero 42 della Roma, che avrebbe aperto all’addio in seguito allo scarso minutaggio concessogli da Josè Mourinho. In quel di Marsiglia, intanto, Diawara potrebbe ritrovare un altro ex compagno al Napoli: Arkadiusz Milik, con il quale ha condiviso lo spogliatoio nelle annate felici della gestione Sarri.

Roberto Junior Iervolino