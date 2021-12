Da Empoli rivelato: “Parisi ha un limite! C’è un altro giocatore che interessa al Napoli”.

Nel corso di “Radio Goal” su Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto da Empoli il giornalista David Biuzzi facendo delle considerazioni sul terzino sinistro della squadra toscana e obiettivo del Napoli, Fabiano Parisi. Ecco quanto evidenziato:

“Sicuramente deve almeno terminare questa stagione e fare un altro po’ di esperienza, ma può diventare un giocatore importante. Ha un unico limite: non è altissimo. Per caratteristiche ricorda un po’ Mario Rui.

FOTO IMAGO: Parisi Empoli

Il giornalista ha poi proseguito con delle considerazioni generali sull’Empoli in vista della prossima partita allo stadio Maradona: “Difficile pronosticare la probabile formazione, Andreazzoli cambia molto spesso. Dovrebbe rientrare Viti, altro giocatore che piace al Napoli. Vicario in porta e Pinamonti in avanti sono i punti fermi. Potrebbe essere confermato Bajrami, lo stesso Stojanovic e Ricci, difficile dire i centrali titolari perche il tecnico li sta dosando molto”.

Felice Luongo