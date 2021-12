Non è ancora pronto per giocare, ma in Napoli-Leicester sarà in panchina

Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro il Leicester. Tanti i temi trattati, tra cui il rientro in gruppo di Kostas Manolas e la possibile convocazione. Ecco quanto evidenziato:

FOTO: Getty – Manolas Napoli

“Domani verrà in panchina, non è pronto ancora per i 90′. Se serve può entrare nel finale. Bisognerà capire se si riacutizza il suo problema, per poi portarlo con gli allenamenti a poter giocare l’intera partita a certi livelli”.

D.V.