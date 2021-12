Spalletti applaude Malcuit: “Ha due ottime qualità, ma fa fatica nelle scelte”

Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro il Leicester. Tanti i temi trattati, tra cui la prova offerta da Kevin Malcuit contro l’Atalanta. Ecco quanto evidenziato:

Malcuit Napoli

“In fase di possesso ha forza, profondità della corsa e della velocità. Quando deve scegliere delle cose fa più fatica, ma è un calciatore che ti crea delle problematiche per la fisicità e la reattività che ha. Ha fatto bene in entrambe le fasi“.