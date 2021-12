Atalanta-Villarreal, gara rinviata per neve: scelta la data del recupero

Atalanta–Villarreal è stata rinviata. Il club bergamasco si giocherà l’ultima partita del girone di Champions League per decidere il passaggio agli ottavi di finale ma la sfida non si disputerà questa sera. La bufera di neve che si è abbattuta sulla città di Bergamo non ha permesso il regolare svolgimento della partita.

Atalanta Villarreal

Atalanta-Villarreal rinviata a domani: l’orario

Atalanta-Villarreal non si gioca. La partita, che inizialmente era stata posticipata di 20 minuti, adesso è stata definitivamente rinviata a domani. Da capire solo l’orario in cui inzierà.

🚨❄️ #AtalantaVillarreal è stata rinviata a causa della neve. Il match verrà recuperato giovedì 9 dicembre con orario che verrà stabilito dalla UEFA. #UCL #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/FjGhDzcDz4 — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) December 8, 2021