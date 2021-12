La situazione di Insigne, Fabian Ruiz e Anguissa, quando tornano?

Il quotidiano Repubblica, nella sua edizione odierna, ha fatto il punto sugli infortunati in casa Napoli, in vista del match contro il Leicester.

Se Spalletti può gioire del ritorno di Manolas, non potrà fare altrettanto per Fabian Ruiz, Insigne e Anguissa.

Le notizie su Anguissa sono positive, il recupero continua velocemente, non ci sarà contro il Leicester ma ha già puntato la sfida di domenica contro l’Empoli, per arrivare in buona condizione alla sfida di San Siro contro il Milan.

Anguissa Napoli Spalletti

Per quanto riguarda Insigne e Fabian Ruiz le notizie non sono le migliori, gli infortuni non erano gravi e serviva giusto un po’ di riposo, la speranza era quella di averli a disposizione già per la gara contro l’Atalanta.

Dato forfait sabato sera sembrava scontato il recupero in vista del Leicester. Invece Insigne e Fabian non si sono ancora allenati in gruppo, così da far sembrare complicata una loro convocazione per la sfida di giovedì.

Il Napoli non vuole correre il rischio di ricadute, quindi dovrebbero entrambi tornare pienamente a disposizione di Spalletti domenica, come Anguissa.