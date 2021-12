71' - Ammonito Satriano per trattenuta a metà campo su Ambrosino.

66' - Calcio di rigore concesso al Napoli per un fallo di Casadei ai danni di Ambrosino. L'occasione viene sprecata dal Napoli: Ambrosino fallisce il penalty, parato da Rovida. Su ribattuta, sempre il numero 10 del Napoli colpisce la traversa.

63' - Ulteriore sostituzione per l'Inter: abbandona il campo Andersen, sotto shock per quanto successo al suo compagno. Al suo posto entra Fabbian.

62' - Pelamatti abbandona il campo e resta in ambulanza a bordocampo per accertamenti. Da approfondire le sue condizioni. Entra per sostituirlo il numero 27 Devishi.

55' - Uno due stretto in area tra Vergara e Ambrosino. Il numero 10 del Napoli tenta il tiro a giro, ma la palla vinee respinta in calcio d'angolo. Dal corner successivo Costanzo nel tentativo di prendere la palla, colpisce in pieno volto Pelamatti che cade a terra. Attimi di panico allo stadio Piccolo.

53' - Frustalupi chiama la prima sostituzione del match: esce Cioffi entra Vergara.

51' - Ammonito Cioffi per proteste, dopo che l'arbitro non ha fischiato un fallo abbastanza netto ai danni di Spavone.

47' - Si rende subito pericoloso l'Inter con Satriano che dall'interno dell'area prova il destro a giro. La palla, però, finisce alta.

46' - Inizia il secondo tempo.

SECONDO TEMPO

45'+2' - Finisce il primo tempo. Inter in vantaggio per un parziale di 0-1.

45' - L'arbitro concede 2 minuti di recupero.

41' - Espulsione per il Napoli. Gli azzurrini sono costretti a continuare in inferiorità numerica. L'arbitro caccia il cartellino rosso per Coli Saco, a causa del fallo del centrocampista azzurro ai danni di Iliev.

37' - Napoli che fatica in fase offensiva dopo il gol subito, mentre l'Inter continua a spingere con Satriano, la cui corsa viene interrotta da Barba a pochi metri dalla porta. La palla finisce in calcio d'angolo, ma dal corner nulla di concretizzato.

30' - Nuova occasione per l'Inter che continua a costruire anche dopo aver trovato il vantaggio. Azione dalla destra di Pelematti che crossa in area per Satriano. L'attaccante numero 20 dell'Inter colpisce di testa, ma la palla finisce alta.

21' - GOL DELL'INTER! CASADEI! 0-1: Calcio d'angolo dalla destra, libera Saco. L'Inter rimette la palla in area con un altro colpo di testa. Casadei scatta sul filo del fuorigioco in posizione regolare e mette la palla in rete. Inter in vantaggio allo Stadio Piccolo.

19' - Errore di Coli Saco che perde palla al limite dell'area. Recupera Satriano, che calcia in diagonale da fuori area, concludendo al lato della rete.

17' - Attacca adesso l'Inter con un cross dalla destra, colpito di testa da Curatolo. La palla si impenna e finisce fuori.

15' - Altra occasione per il Napoli. Cross dalla destra di Di Dona: la palla viene sfiorata da D'Ambrosino di testa e colpita infine da Saco, purtroppo in posizione di fuorigioco.

13' - Punizione per il Napoli da posizione defilata conquistata da D'Agostino, prova a tirare direttamente in porta Cioffi. La palla colpisce l'esterno della rete.

4' - Risponde il Napoli con una percussione centrale di Ambrosino, ben servito da Marchisano, che arriva al limite dell'area e tenta il tiro di sinistro. La palla esce di pochissimo.

2' - Prima grande occasione per l'Inter in avvio di partita. Dagli sviluppi di calcio d'angolo, colpo di testa del numero 20 Satriano, salva sulla linea Costanzo.

1' - Inizia la partita.

PRIMO TEMPO

Squadre in campo per il riscaldamento.

Buongiorno cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Inter, undicesima giornata del campionato Primavera 1. Gli azzurrini sono reduci dal successo per 1-0 contro il Lecce che ha consolidato il secondo posto in solitaria in classifica con 19 punti; 4 lunghezze più dietro ci sono i nerazzurri di mister Christian Chivu hanno vinto l'ultimo match in casa con il Pescara per 2-0, ma mercoledì sono stati eliminati ai rigori dal Sassuolo dalla Coppa Italia Primavera.

Mister Frustalupi recupera giocatori importantissimi: nella lista dei convocati ci sono anche Costanzo, Cioffi e bomber Ambrosino. Ancora assente Pesce, mentre entrando dalla panchina potranno dare un grosso contributo Vergara e Mercurio. Nell'Inter saranno assenti Zanotti per squalifica, oltre a Carboni e Cortinovis convocati in prima squadra.

NAPOLI INTER PRIMAVERA, LE FORMAZIONI UFFICIALI:

NAPOLI (3-4-2-1): Idasiak; Barba, Hysaj, Costanzo; Di Dona, Coli Saco, Spavone, Marchisano; D'Agostino, Cioffi; Ambrosino.

A disposizione: Boffelli, Pontillo, Gioielli, Acampa, De Pasquale, Marranzino, Spedalieri, Vergara, Giannini, De Marco, Tourè, Mercurio. Allenatore: Frustalupi.

INTER (4-3-1-2): Rovida, Casadei,Iliev, Fontanarosa, Cecchini, Silvestro, Satriano, Moretti, Andersen, Pelamatti, Curatolo.

A disposizione: Botis, Raimondi, Sangalli, Peschetola, Matjaz, Fabbian, Nunziatini, Abiuso, Grygar, Dervishi, Villa. Allenatore: Chivu.

Dai nostri inviati allo stadio "G. Piccolo" di Cercola: Pasquale Giacometti e Silvia De Martino