LIVE PRIMAVERA - Napoli-Lecce 1-0 (45'+2 D'Agostino): gran parata di Idasiak sul colpo di testa di Lemmens

64' - Traversa per il Lecce! Calcio d'angolo di Salomaa, colpo di testa di Lemmens che si infrange sulla traversa dopo la deviazione di Idasiak.

61' - Occasione per il Napoli! Gran botta da fuori di Cioffi che con il destro impegna Borbei in una parata poderosa. Palla che termina in calcio d'angolo.

58' - Cross dalla sinistra di Burnete, Salomaa colpisce di testa ma la conclusione è debole. Idasiak si accartoccia sul pallone e fa ripartire i suoi.

55' - Il Lecce prosegue nelle sue iniziative offensive. Mezza girata in area di rigore di Back che si spegne di poco a lato dalla porta di Idasiak.

52' - Calcio di punizione per il Lecce. Tiro diretto in porta di Vulturaar. La conclusione è violenta, ma Idasiak si distende e blocca.

50' - Ammonito per proteste l'allenatore del Lecce, Grieco.

49' - Clamorosa occasione per il Lecce! Tiro da fuori area di Back, deviazione di Hysaj e palla che arriva nel cuore dell'area a Burnete che invece di calciare, passa a Back che si è inserito in area. Intervento provvidenziale di Saco che sottrae il pallone al centrocampista del Lecce nel momento del tiro. Proteste da parte degli ospiti per un presunto contatto sospetto.

46' - Tiro del centrocampista centrale del Lecce! Palla che termina sul fondo.

45' - Comincia il secondo tempo.

SECONDO TEMPO

45'+2 - Termina il primo tempo tra Napoli e Lecce. Partita sostanzialmente equilibrata e combattuta a metà campo, con poche occasioni da ambo le parti. Il Napoli, però, riesce a sbloccarla prima di entrare negli spogliatoi.

45'+2 - GOL DEL NAPOLI!!! Cross insidioso dalla sinistra di Cioffi raccolto da Barba che tira una botta da fuori area: il tiro viene deviato da D'Agostino che corregge la traiettoria in rete.

45' - Concessi 2 minuti di recupero.

44' - Occasione per il Lecce! Cross perfetto dalla sinistra di Nizet che pesca il destro di Back. Il tiro al volo del numero 9 del Lecce è forte ma centrale. La palla termina tra le braccia di Idasiak.

39' - Buona azione dalla sinistra del Napoli. Cioffi supera il terzino destro del Lecce sulla linea della rimessa laterale, si accentra e prova il destro dal limite dell'area di rigore. Il pallone però viene deviato e finisce tra le braccia dell'estremo difensore leccese Borbei.

37' - Ammonito Hysaj del Napoli.

32' - Tiro da fuori area di Spavone! Il pallone però termina alto sopra la traversa.

31' - Primo ammonito del match: si tratta di Burnete del Lecce per un entrata su Saco nella metà campo del Napoli.

27' - Anche il Napoli si affaccia all'area di rigore avversaria. Traingolazione lunga tra Di Dona e D'Agostino, ma il passaggio del centrocampista azzurro non è ben dosato e il pallone termina sul fondo.

25' - Ancora Lecce in attacco. Dalla sinistra Nizet mette un pallone in mezzo deviato in calcio d'angolo. L'azione sfuma sul successivo calcio da fermo.

22' - Calcio di punzione per il Lecce: dalla trequarti Vulturar manca di poco la porta.

13' - Attacco del Lecce: cross dalla sinistra sventato da Hysaj. Sul calcio d'angolo successivo nulla di fatto.

10' - Palla lunga per Mercurio, ma il pallone svirgola e l'azione sfuma.

5' - Partita bloccata in questo avvio e combattuta a centrocampo.

1' - Iniziata la partita!

Squadre in campo

NAPOLI-LECCE PRIMAVERA, LE FORMAZIONI UFFICIALI:

NAPOLI (3-4-1-2): Idasiak; Barba, Hysaj, Manè; Di Dona, Saco, Spavone, Marchisano; Mercurio, D'Agostino; Cioffi. Allenatore: Nicolò Frustalupi

LECCE (4-2-3-1): Borbei; Nixet, Hasic, Salomaa, Valturar, Back, Macri, Torok, Bornete, Gonzalez, Lemmans. Allenatore: Vito Grieco