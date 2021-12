Canonico: "Osimhen potrebbe cominciare a farlo la prossima settimana! Ha una grande forza mentale"

Il medico della società del Napoli, Raffaele Canonico ha riportato alcuni aggiornamenti in merito allo stato di salute di Victor Osimhen ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito quanto evidenziato:

"Il post operatorio procede molto bene, adesso è a casa. Ha ripreso ad allenarsi in regime domestico. Aspettiamo la settimana prossima per lavorare in campo, avremo anche un primo controllo radiologico. Il problema è capire quando il suo organismo è pronto a dare risposte.

Napoli, Victor Osimhen

Sono più zone interessate del volto e diventa complesso ragionare anche per un supporto con la mascherina. Victor ha una forza mentale molto elevata".